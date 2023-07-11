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Мишустин назвал российский показатель инфляции одним из самых низких в мире

22:29
  • вторник
  • 11 июля 2023

Несмотря на сильнейшее давление Запада, ситуация в стране устойчивая

В России один из самых низких показателей инфляции в мире. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам, передает "ТВ Центр".

Он подчеркнул, что, несмотря на сильнейшее давление Запада, ситуация в стране - устойчивая. ВВП увеличивается и в годовом исчислении составит 5 с половиной процентов. Растет промышленное производство. Стабильная ситуация на рынке труда. Безработица держится на рекордно низкой отметке - 3,2%.

Сейчас, по мнению премьера, самое главное достичь целей, поставленных президентом, - обеспечить единый уровень качества жизни граждан, независимо от региона. 

"Сегодня важно ускорить внедрение собственных технологий и решений, максимально снять зависимость от импортного оборудования, комплектующих программного обеспечения. Ну и наладить создание товаров, которые отвечают потребностям граждан и бизнеса. И, что очень важно, будут конкурентноспособны как внутри страны, так и за рубежом. Еще раз хочу подчеркнуть, что при любых вызовах нашей экономике все социальные обязательства будут выполнены. И продолжим решать другие первоочередные задачи государства", - заявил Мишустин.

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Михаил Мишустин во время совещания по экономическим вопросам
Михаил Мишустин во время совещания по экономическим вопросам
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