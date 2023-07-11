Собянин поздравил московских школьников с медалями на Международной олимпиаде по биологии

Соревнование проходило в ОАЭ

Мэр Москвы Сергей Собянин в посте в Telegram поздравил столичных школьников с наградами на проходившей в ОАЭ Международной олимпиаде по биологии.

Соревнование проходило с 2 июля. В нем приняли участие 80 стран.

"С помощью теоретических и практических заданий проверяли знания в таких областях, как клеточная биология, анатомия и физиология растений, генетика, эволюция и биохимия. Поздравляю ребят и их учителей с заслуженными наградами", - отметил градоначальник.

Он при этом указал, что ученики школы Центра педагогического мастерства Алиса Тимонина и Никита Воробьев завоевали золотую и серебряную медали соответственно.

Всего школьники из России получили три "золота" и одно "серебро".

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