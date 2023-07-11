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Президент ФРГ призвал не мешать США поставлять Украине кассетные боеприпасы

20:23
  • вторник
  • 11 июля 2023

Позиция Германии остается неизменной

Власти Германии не должны мешать США поставлять на Украину кассетные боеприпасы. Об этом в ходе интервью телеканалу ZDF заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.   

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"В нынешней ситуации Германия не может стоять на пути США", - заявил Штайнмайер.  

При этом политик подчеркнул, что позиция политического руководства Германии относительно использования в локальных конфликтах кассетных боеприпасов остается неизменной. По его словам, американские власти должны самостоятельно принимать решение о передаче таких боеприпасов другим странам.  

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон рассматривает поставки кассетных боеприпасов Киеву как временную меру.  

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