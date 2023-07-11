Президент ФРГ призвал не мешать США поставлять Украине кассетные боеприпасы

Позиция Германии остается неизменной

Власти Германии не должны мешать США поставлять на Украину кассетные боеприпасы. Об этом в ходе интервью телеканалу ZDF заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"В нынешней ситуации Германия не может стоять на пути США", - заявил Штайнмайер.

При этом политик подчеркнул, что позиция политического руководства Германии относительно использования в локальных конфликтах кассетных боеприпасов остается неизменной. По его словам, американские власти должны самостоятельно принимать решение о передаче таких боеприпасов другим странам.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон рассматривает поставки кассетных боеприпасов Киеву как временную меру.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"