Захарова: НАТО не стремится к конфликту с Россией, потому что уже участвует в нем

Запад спонсирует конфликт на Украине

Страны НАТО участвуют в прямой конфронтации с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нем", - написала Захарова, комментируя заявление руководства НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе.

Помимо этого, представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что возможное вступление Украины в НАТО приведет к дальнейшей эскалации конфликта. По ее словам, недальновидная политика США и ЕС является катализатором проведения СВО на территории Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены объединения согласились упростить процесс присоединения Украины. По его словам, заявка на вступление Киева в альянс будет окончательно одобрена только после завершения боевых действий на украинской территории.

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