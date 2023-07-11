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Захарова: НАТО не стремится к конфликту с Россией, потому что уже участвует в нем

20:58
  • вторник
  • 11 июля 2023

Запад спонсирует конфликт на Украине

Страны НАТО участвуют в прямой конфронтации с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.  

В НАТО призвали прекратить оказание любой помощи России при проведении СВО
НАТО согласилась упростить процесс присоединения Украины

"Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нем", - написала Захарова, комментируя заявление руководства НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе.

Помимо этого, представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что возможное вступление Украины в НАТО приведет к дальнейшей эскалации конфликта. По ее словам, недальновидная политика США и ЕС является катализатором проведения СВО на территории Украины.  

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены объединения согласились упростить процесс присоединения Украины. По его словам, заявка на вступление Киева в альянс будет окончательно одобрена только после завершения боевых действий на украинской территории.

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