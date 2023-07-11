У политика родился сын

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз, передает издание Daily Mail со ссылкой на сообщение жены политика Кэрри Джонсон в одной из социальных сетей.

По данным издания, у экс-главы британского правительства родился мальчик по имени Фрэнк Артур Одиссей.

"Добро пожаловать в мир, Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон, родился 5 июля в 9.15 утра (11.15 мск - прим.ред.)", - написала жена Джонсона.

При этом в издании напомнили, что этот ребенок стал третьим для пары, однако у самого Джонсона уже есть четверо взрослых детей от бывшей супруги Марины Уилер, а также внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что еще до начала военной спецоперации России НАТО "посылало противоречивые сигналы" относительно возможного принятия Украины в альянс. По его словам, такие действия руководства военно-политического блока усугубили напряженность между Москвой и Западом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"