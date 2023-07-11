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TAC: США не станут развязывать ядерную войну ради спасения Украины

21:53
  • вторник
  • 11 июля 2023

Вашингтон не станет принять оружие массового поражения

Американские власти не станут рисковать собственной безопасностью ради спасения Украины, передает издание The American Conservative.

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Авторы издания подчеркнули, что США не станут применять ядерное оружие ради спасения режима Владимира Зеленского от неминуемого поражения, поскольку Украина никогда не была стратегически важным партнером нынешней администрации американского президента.

По мнению аналитиков, на фоне значительного ухудшения российско-американских отношений Украина является разменной монетой в руках Запада. 

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ будет разворачиваться на протяжении долгих месяцев.

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