ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ планирует начать тестирование цифровых рублей на реальных операциях в августе

22:18
  • вторник
  • 11 июля 2023

Тестирование начнется после принятия необходимой нормативной базы

Центробанк планирует уже в августе начать тестирование цифровых рублей на реальных операциях, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление пресс-службы регулятора.

ЦБ назвал способ стабилизировать курс рубля
ЦБ в шестой раз сохранил ключевую ставку 7,5%

"Пилот с реальными цифровыми рублями начнется в августе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для успешного тестирования цифровых рублей Госдума России должна принять еще несколько нормативно-правовых актов. При этом в пресс-службе регулятора подчеркнули, что все необходимые документы будут готовы в кратчайшие сроки.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля происходит под давлением динамики внешней торговли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Центробанк России
Центробанк России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.