ЦБ планирует начать тестирование цифровых рублей на реальных операциях в августе

Тестирование начнется после принятия необходимой нормативной базы

Центробанк планирует уже в августе начать тестирование цифровых рублей на реальных операциях, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление пресс-службы регулятора.

"Пилот с реальными цифровыми рублями начнется в августе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для успешного тестирования цифровых рублей Госдума России должна принять еще несколько нормативно-правовых актов. При этом в пресс-службе регулятора подчеркнули, что все необходимые документы будут готовы в кратчайшие сроки.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля происходит под давлением динамики внешней торговли.

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