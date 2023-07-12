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Киссинджер рассказал, кто взорвал "Северные потоки" и убил Кеннеди

08:23
  • среда
  • 12 июля 2023

Он не знал, что говорит с пранкерами

У него зазвонил телефон. Прежде чем разбалтывать тайны непонятно кому, стоит поинтересоваться, с кем говоришь? Режиссёр многих громких политических интриг XX века, патриарх американской политики, создавший свою концепцию мирового порядка Генри Киссинджер удостоился звонка Владимира Зеленского, который задаёт Киссинджеру самые острые, самые злободневные вопросы. Например, так кто взорвал "Северные потоки".
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Киссинджер выглядит удивлённым и даже растерянным. Патриарх американской политики, скорее всего, не понял, что никакой Зеленский ему не звонил. На связь вышли известные российские пранкеры Вован и Лексус, успевшие поговорить со многими зарубежными политиками. Интересовала их и главная тайна Америки XX столетия:

- Кто убил Кеннеди?

- Русские через Кубу...

Ну, можно было и не спрашивать. Сейчас русские за всё в ответе. Напомним, Киссинджеру недавно стукнуло 100 лет. Но даже политик вековой выдержки выглядит красноречивым и догадливым молодцом на фоне нынешнего лидера Америки. Каждый выход старого Джо на публику - праздник для журналистов. Всегда что-нибудь этакое да отколет. Или упадёт. Или с призраками пообщается, или обнимать всех подряд начинает.

Вот сидеть бы ему да обсуждать новую посуду где-нибудь на лужайке. Кстати, Риши Сунака Джо назвал "мистер президент". В Лондон он заглянул по дороге в Вильнюс, где журналисты в очередной раз заметили в руках лидера свободного мира шпаргалки с напоминалками: "НАТО", "Турция", "F-16", "Атлантическая декларация", "искусственный интеллект".

Возможно, после общения Джо с "президентом" Англии, ему не рассказали, что человек, который идёт вместе с ним перед строем гвардейцев, король Англии Карл. Британская пресса только и писала о том, как Байден нарушал протокол: вышагивал впереди монарха, да ещё похлопал его по загривку. Нельзя короля трогать!

Если лидер "свободного мира" может осознанно только шпарить по шпаргалке, в этом мире в действительности всё не так, как на самом деле.

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