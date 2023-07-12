"Гиены достигают успехов в стае": Жарихин о политике Польши

Эксперт порассуждал, что рассчитывает получить Варшава, поддерживая Киев

Саммит НАТО проходит в дни 80-летия кровавых событий "Волынской резни" - массового уничтожения украинскими националистами польского населения Прикарпатья. Варшава не забывает напоминать Киеву о трагедии, но при этом охотно снабжает оружием духовных наследников нацистских палачей.

Что рассчитывает получить Польша, поддерживая Украину? И как пытаются использовать Варшаву её вашингтонские покровители? В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным.

"Не знаю, называл ли Черчилль Польшу гиеной Европы, но многие ее так называют. Но Польша в своих постоянных неудачах не учитывает: когда ведешь себя как гиена, нельзя воевать в одиночку, все гиены достигают какие-то успехов в стае", - отметил Жарихин.

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