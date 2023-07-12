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Минобороны показало работу буксируемых пушек "Гиацинт-Б"

08:20
  • среда
  • 12 июля 2023

Среди основных целей - бронетехника украинских националистов

Точные удары по позициям националистов нанесли расчёты буксируемых пушек "Гиацинт-Б". На новых кадрах от Минобороны - работа военнослужащих Западного военного округа.

При помощи снарядов калибром 152 миллиметра бойцы уничтожают объекты противника на расстоянии до 30 километров. Между выстрелами проходит не больше минуты.

Среди основных целей - места скопления живой силы, бронетехника и укрепления украинских националистов. Помощь артиллеристам оказывают расчёты беспилотников. Они проводят разведку, корректируют огонь, а также фиксируют уничтожение целей на видео.

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