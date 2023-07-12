Обезвредил 21 взрывное устройство: примеры мужества российских военных

Названы новые имена героев спецоперации

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества и профессионализма российских военных, которые защищают жителей Донбасса.

Рядовой Артур Закарьяев во время боевого дежурства обнаружил несколько украинских беспилотников, приближавшихся к нашим позициям. Точными выстрелами Артур сбил барражирующие боеприпасы. Они сдетонировали прямо в воздухе и не нанесли урона российским военным.

Командир танкового экипажа главный старшина Антон Рязанов в ходе боя обнаружил БМП, из которого неонацисты открыли огонь по нашим штурмовикам. Поскольку танковое орудие получило повреждение, Антон принял решение идти на таран и вытолкнул вражескую бронемашину на минное поле, где она и подорвалась.

Лейтенант Артём Мелехин вместе со своим взводом разминировал объекты инфраструктуры одного из освобождённых населённых пунктов. Артём лично обнаружил и обезвредил 21 взрывное устройство. Кроме того, инженеры под командованием лейтенанта Мелехина нашли и уничтожили 300-килограммовый заряд, который радикалы установили на железной дороге.

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