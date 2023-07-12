ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обезвредил 21 взрывное устройство: примеры мужества российских военных

08:35
  • среда
  • 12 июля 2023

Названы новые имена героев спецоперации

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества и профессионализма российских военных, которые защищают жителей Донбасса.

Рядовой Артур Закарьяев во время боевого дежурства обнаружил несколько украинских беспилотников, приближавшихся к нашим позициям. Точными выстрелами Артур сбил барражирующие боеприпасы. Они сдетонировали прямо в воздухе и не нанесли урона российским военным.

Командир танкового экипажа главный старшина Антон Рязанов в ходе боя обнаружил БМП, из которого неонацисты открыли огонь по нашим штурмовикам. Поскольку танковое орудие получило повреждение, Антон принял решение идти на таран и вытолкнул вражескую бронемашину на минное поле, где она и подорвалась.

Лейтенант Артём Мелехин вместе со своим взводом разминировал объекты инфраструктуры одного из освобождённых населённых пунктов. Артём лично обнаружил и обезвредил 21 взрывное устройство. Кроме того, инженеры под командованием лейтенанта Мелехина нашли и уничтожили 300-килограммовый заряд, который радикалы установили на железной дороге.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.