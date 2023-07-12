Небензя: Россия продолжит поднимать тему "Северных потоков"

Западные страны не делятся данными, полученными в ходе расследования

Россия оставляет за собой право вести собственное расследование на месте подрыва "Северных потоков". Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель нашей страны.

Василий Небензя подчеркнул, что Дания, Германия и Швеция не делятся данными, полученными в ходе расследования их правоохранительными органами. А письмо, распространённое представителями этих стран в ООН, накануне дипломат назвал "отпиской".

Небензя подчеркнул: Россия продолжит поднимать тему диверсии на заседаниях Совбеза до тех пор, пока виновные не понесут наказание.

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