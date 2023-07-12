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Небензя: Россия продолжит поднимать тему "Северных потоков"

08:21
  • среда
  • 12 июля 2023

Западные страны не делятся данными, полученными в ходе расследования

Россия оставляет за собой право вести собственное расследование на месте подрыва "Северных потоков". Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель нашей страны.
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Василий Небензя подчеркнул, что Дания, Германия и Швеция не делятся данными, полученными в ходе расследования их правоохранительными органами. А письмо, распространённое представителями этих стран в ООН, накануне дипломат назвал "отпиской".

Небензя подчеркнул: Россия продолжит поднимать тему диверсии на заседаниях Совбеза до тех пор, пока виновные не понесут наказание.

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