КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности

Она находилась в воздухе более 70 минут

КНДР выполнила очередной пуск баллистической ракеты. По данным официального Токио, снаряд пролетел более тысячи километров и упал в нейтральных водах Японского моря.

По сообщениям СМИ, ракета находилась в воздухе примерно 74 минуты - это рекордный показатель для Северной Кореи. Официальных сообщений о запуске Пхеньян не распространил, но, по мнению японских военных их соседи провели испытания межконтинентальной ракеты большой дальности.

Многие СМИ также отмечают, что пуск произвели всего через несколько дней после сообщений КНДР о нарушении границ страны американским самолётом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"