ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности

08:26
  • среда
  • 12 июля 2023

Она находилась в воздухе более 70 минут

КНДР выполнила очередной пуск баллистической ракеты. По данным официального Токио, снаряд пролетел более тысячи километров и упал в нейтральных водах Японского моря.
Запущенная КНДР ракета упала в акватории Желтого моря

По сообщениям СМИ, ракета находилась в воздухе примерно 74 минуты - это рекордный показатель для Северной Кореи. Официальных сообщений о запуске Пхеньян не распространил, но, по мнению японских военных их соседи провели испытания межконтинентальной ракеты большой дальности.

Многие СМИ также отмечают, что пуск произвели всего через несколько дней после сообщений КНДР о нарушении границ страны американским самолётом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Запуск ракеты в КНДР
Запуск ракеты в КНДР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.