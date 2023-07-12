Американских политиков разозлили слова Зеленского о решении НАТО по Украине

Киев не получил немедленного приглашения в альянс

Американских политиков, которые представляют Соединенные Штаты на саммите НАТО в Вильнюсе, разозлила критика президента Украины Владимира Зеленского по поводу решения о членстве его страны в альянсе. Об этом во вторник, 11 июля, пишет The Washington Post.

По мнению Зеленского, западные союзники проявили слабость, хотя Украина заслуживает уважения и членства в НАТО.

Подобные высказывания "разочаровали сторонников Украины в альянсе, которые посчитали, что добились победы для Киева". Еще одним поводом для недовольства стало решение Зеленского использовать соцсети "в качестве приема при ведении переговоров" и попытка надавить на партнеров на Западе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены объединения согласились упростить процесс присоединения Украины. По его словам, заявка на вступление Киева в альянс будет окончательно одобрена только после завершения боевых действий на украинской территории.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что возможное вступление Украины в НАТО приведет к дальнейшей эскалации конфликта. По ее словам, недальновидная политика США и ЕС является катализатором проведения спецоперации на территории Украины, а страны НАТО участвуют в прямой конфронтации с Россией.

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