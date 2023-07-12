ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американских политиков разозлили слова Зеленского о решении НАТО по Украине

08:19
  • среда
  • 12 июля 2023

Киев не получил немедленного приглашения в альянс

Американских политиков, которые представляют Соединенные Штаты на саммите НАТО в Вильнюсе, разозлила критика президента Украины Владимира Зеленского по поводу решения о членстве его страны в альянсе. Об этом во вторник, 11 июля, пишет The Washington Post.
Принять нельзя, отказать: итоги первого дня саммита НАТО

По мнению Зеленского, западные союзники проявили слабость, хотя Украина заслуживает уважения и членства в НАТО.

Подобные высказывания "разочаровали сторонников Украины в альянсе, которые посчитали, что добились победы для Киева". Еще одним поводом для недовольства стало решение Зеленского использовать соцсети "в качестве приема при ведении переговоров" и попытка надавить на партнеров на Западе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены объединения согласились упростить процесс присоединения Украины. По его словам, заявка на вступление Киева в альянс будет окончательно одобрена только после завершения боевых действий на украинской территории.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что возможное вступление Украины в НАТО приведет к дальнейшей эскалации конфликта. По ее словам, недальновидная политика США и ЕС является катализатором проведения спецоперации на территории Украины, а страны НАТО участвуют в прямой конфронтации с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выступление Владимира Зеленского в Вильнюсе
Выступление Владимира Зеленского в Вильнюсе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.