ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский Су-34 ударил по пункту дислокации рембазы ВСУ

08:39
  • среда
  • 12 июля 2023

Также отбита атака ВСУ в районе Новоселовского

В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес авиационный удар по пункту временной дислокации и ремонтной базе украинской армии. Об этом в среду, 12 июля, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Он уточнил, что удар с воздуха был нанесен по объектам ВСУ в районе населенного пункта Колодезное.

Кроме того, ВС России с использованием танков и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" отбили атаку ВСУ в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике.

Украинские военные при этом были отброшены на прежде занимаемые позиции, сообщает ТАСС.

Накануне сообщалось, что российский удар привел к уничтожению в Николаеве склада украинской армии с дальнобойными ракетами западного производства. Координатор подполья в этом городе Сергей Лебедев заявил, что данными ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщал об "ударе по объекту инфраструктуры, вероятно, ракетой "Искандер-М".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Истребитель Су-34 ВКС России
Истребитель Су-34 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.