Российский Су-34 ударил по пункту дислокации рембазы ВСУ

Также отбита атака ВСУ в районе Новоселовского

В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес авиационный удар по пункту временной дислокации и ремонтной базе украинской армии. Об этом в среду, 12 июля, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Он уточнил, что удар с воздуха был нанесен по объектам ВСУ в районе населенного пункта Колодезное.

Кроме того, ВС России с использованием танков и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" отбили атаку ВСУ в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике.

Украинские военные при этом были отброшены на прежде занимаемые позиции, сообщает ТАСС.

Накануне сообщалось, что российский удар привел к уничтожению в Николаеве склада украинской армии с дальнобойными ракетами западного производства. Координатор подполья в этом городе Сергей Лебедев заявил, что данными ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщал об "ударе по объекту инфраструктуры, вероятно, ракетой "Искандер-М".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"