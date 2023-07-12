В американском штате Вермонт началось мощное наводнение

Мэр города призвал население переместиться на верхние этажи зданий

В американском штате Вермонт после ливней, которые накрыли всю восточную часть США, началось мощное наводнение. Дамба, которая находится в 6 километрах от столицы штата, с трудом выдерживает напор.

Специалисты не исключают, что придется сбрасывать воду в местную реку и это лишь усложнит ситуацию. Многие люди заблокированы в своих домах. Мэр Монпелье призвал население переместиться на верхние этажи зданий. Из 8 тысяч человек пока удалось эвакуировать только 117.

Нынешнее наводнение может стать самым разрушительным бедствием для Вермонта с тех пор, как ураган Иэн нанес ущерб на 800 миллионов долларов.

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