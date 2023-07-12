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Девять детей в Орске попали в больницу с отравлением

08:57
  • среда
  • 12 июля 2023

Случившимся занимается губернатор Оренбургской области

Число госпитализированных детей, которые отравились йогуртом в дошкольных учреждениях Орска, выросло до девяти. Об этом в среду, 12 июля, рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Как написал политик в своем Telegram-канале, за медицинской помощью обратились 36 детей, девять из них попали в больницу. Глава региона подчеркнул, что жизни детей находятся вне опасности, основные проявления отравления уже устранены.

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия.

В администрации Орска ранее сообщали, что массовое пищевое отравление детей произошло в детских садах, причиной отравления мог быть йогурт. По информации медиков, 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям 3-6 лет с одинаковыми симптомами пищевой интоксикации.

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