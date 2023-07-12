Лавров прибыл в Джакарту на мероприятия по линии АСЕАН

Визит продлится до 14 июля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в среду, 12 июля, в Джакарту, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, Лавров встретится со своими индонезийским и лаосским коллегами, а также с генеральным секретарем АСЕАН.

Запланирована и встреча с китайским коллегой Лаврова, с министрами иностранных дел Шри-Ланки и Брунея. Кроме того, 13 июля состоится совещание Россия — АСЕАН, цитирует Захарову радио Sputnik.

Ранее заместитель российского министра иностранных Александр Панкин сообщал, что на фоне западных рестрикций Россия намерена создавать и развивать альтернативные механизмы торговли с Китаем и членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Для преодоления нынешних вызовов Москва будет стремиться к созданию в коалиции с другими странами альтернативных, не зависящих от западной прихоти, торговых, транспортных и расчетных механизмов.

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