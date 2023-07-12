ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров прибыл в Джакарту на мероприятия по линии АСЕАН

09:19
  • среда
  • 12 июля 2023

Визит продлится до 14 июля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в среду, 12 июля, в Джакарту, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, Лавров встретится со своими индонезийским и лаосским коллегами, а также с генеральным секретарем АСЕАН.

Запланирована и встреча с китайским коллегой Лаврова, с министрами иностранных дел Шри-Ланки и Брунея. Кроме того, 13 июля состоится совещание Россия — АСЕАН, цитирует Захарову радио Sputnik.

Ранее заместитель российского министра иностранных Александр Панкин сообщал, что на фоне западных рестрикций Россия намерена создавать и развивать альтернативные механизмы торговли с Китаем и членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Для преодоления нынешних вызовов Москва будет стремиться к созданию в коалиции с другими странами альтернативных, не зависящих от западной прихоти, торговых, транспортных и расчетных механизмов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.