Собянин: Московские школьники победили на Общероссийском конкурсе "Молодые дарования России"

Мэр поздравил ребят с высокими оценками их таланта

Ученики московских школ искусств победили на Общероссийском конкурсе "Молодые дарования России". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Федор Орлов и Глеб Семенов победили в номинации "Фортепиано, орган".

Ярослав Шмидт и Виктория Свичкаренко - в номинации "Оркестровые струнные инструменты".

Татьяна Фоменко - в номинации "Театральное искусство, цирковое искусство".

"Еще в копилке москвичей 22 призовых места. Поздравляю ребят с высокими оценками их таланта! Пусть это будет началом большого творческого пути", - написал Собянин в своем телеграм-канале.



На общероссийском конкурсе показывают свое мастерство лучшие ученики и студенты творческих образовательных учреждений. Мэр поблагодарил педагогов, которые "вкладывают в каждого ученика частичку души".

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