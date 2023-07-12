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Собянин: Московские школьники победили на Общероссийском конкурсе "Молодые дарования России"

09:02
  • среда
  • 12 июля 2023

Мэр поздравил ребят с высокими оценками их таланта

Ученики московских школ искусств победили на Общероссийском конкурсе "Молодые дарования России". Об этом рассказал Сергей Собянин.

  • Федор Орлов и Глеб Семенов победили в номинации "Фортепиано, орган".
  • Ярослав Шмидт и Виктория Свичкаренко - в номинации "Оркестровые струнные инструменты".
  • Татьяна Фоменко - в номинации "Театральное искусство, цирковое искусство".

"Еще в копилке москвичей 22 призовых места. Поздравляю ребят с высокими оценками их таланта! Пусть это будет началом большого творческого пути", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
 
На общероссийском конкурсе показывают свое мастерство лучшие ученики и студенты творческих образовательных учреждений. Мэр поблагодарил педагогов, которые "вкладывают в каждого ученика частичку души".

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