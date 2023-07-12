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Собянин: благоустройство набережных острова Балчуг вдохнуло в них новую жизнь

09:13
  • среда
  • 12 июля 2023

Еще несколько лет назад его набережные выглядели неуютно

Благоустройство набережных острова Балчуг вдохнуло в них новую жизнь. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Остров Балчуг - самый центр Москвы. Но несмотря на это, еще несколько лет назад его набережные выглядели неуютно и пустынно. Без всякого преувеличения, благоустройство вдохнуло в них новую жизнь. Балчуг стал тем, чем он и должен быть - интересным и модным местом", - написал Собянин.

Он отметил, что на острое благоустроили набережные: Раушскую, Космодамианскую, Софийскую, Садовническую, а также Репинский сквер и Болотную набережную.

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