Российские туристы оказались заблокированы в горах Индии

Полиция пытается выйти с ними на контакт

В индийском штате Химачал-Прадеш оказались заблокированы 15 туристов из России. Об этом в среду, 12 июля, рассказала начальник местной полиции Сатвант Атвал Триведи.

Правоохранительные органы штата получили сигнал из российского посольства о том, что россияне заблокированы в населенном пункте Касол. Причиной этого стали наводнения и разрушение дорог вследствие сильных дождей.

Сатвант Атвал Триведи рассказала, что полицейские пытаются установить контакт с туристами. При этом пресс-служба штата утверждает, что связь уже установлена, все россияне в безопасности, а эвакуация уже началась, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае во время сплава по реке Усьва пропала туристическая группа, в составе которой были дети. Спасатели нашли людей, все они живы и здоровы и даже не подозревали, что их ищут — туристы отдыхали в семи километрах от деревни Безгодово.

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