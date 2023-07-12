NHK: запущенная КНДР ракета могла долететь до США

Запад встревожен активностью Северной Кореи

Межконтинентальная баллистическая ракета, которую в среду, 12 июля, запустили северокорейские военные, могла бы достичь любой точки на территории Соединенных Штатов. Об этом рассказали источники в Министерстве обороны Японии.

По словам собеседников телеканала NHK, расчетная дальность полета ракеты может составлять около 15 тысяч км, хотя в действительности из-за большого угла траектории она пролетела всего 1 тысячу км и упала в Японское море.

При этом в воздухе ракета находилась рекордное время — 74 минуты.

В июне американская подводная лодка с ядерным вооружением на борту отправится к берегам Южной Кореи. Подобную демонстрацию Вашингтон предпринял впервые за много лет, заявил командующий американским контингентом в Корейской Республике Скотт Плеус.

Эта мера была предпринята на фоне активности КНДР по запуску баллистических ракет. В частности, Пхеньян произвел пуск сразу же после совместных учений США и Южной Кореи на границе с Северной Кореей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"