Самолеты украинских националистов не могут вести разведку

Российские войска прорвали оборону неонацистов и заняли стратегическую высоту на Сватовском направлении. Противник попытался контратаковать, но в итоге отступил с большими потерями. Западную технику ровняет с землёй наша авиация. На Купянском направлении экипажи истребителей нанесли мощные удары по складам боеприпасов и ремонтной базе ВСУ.

Примерно через полчаса-час после взлета штурмовик уже на боевом курсе. Экипаж сбрасывает планирующие авиабомбы, отстреливает ракеты. Сегодня разведка подтвердила. Точными попаданиями уничтожен крупный склад боеприпасов и пункт дислокации иностранных наемников под Купянском. Именно на этом направлении российские войска сегодня ведут активное наступление.

На земле интенсивно работает артиллерия. Российские мотострелки наскоком захватили высоту в районе Сватово. И пока бойцы закрепляются на новых позициях батареи не дают националистам перегруппироваться.

За день расчеты выпустили по противнику более 400 крупнокалиберных снарядов. Уничтожили шесть танков, БМП и польскую самоходку "Краб". Еще один крупный успех – российские десантники зашли в поселок Торское. Взяли под контроль окраины. И продолжают выдавливать боевиков. Генштаб ВСУ в Киеве вынужден признать - украинские войска отступают едва ли не по всему Краснолиманскому фронту.

Российские войска развернули мощную систему радиоэлектронной борьбы. Из-за помех, которые ставят комплекс "Красуха", самолеты националистов не могут ни разведку вести, ни тем более прицелиться. На приборах и локаторах в кабине пилота ничего не видно - сплошной серый фон. Как в старом испорченном телевизоре.

Кстати, сегодня в результате совместной работы расчета "Красухи" и зенитчиков над Запорожской областью сбит еще один боевой самолет националистов. Причем, не простой бомбардировщик, а носитель крылатой ракеты Storm Shadow.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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