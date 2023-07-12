Лавров рассказал, почему конфликт на Украине не заканчивается

В этом не заинтересован Запад

В Вильнюсе сегодня завершается саммит НАТО. Накануне его участники согласовали заключительную декларацию, которая во многом стала холодным душем для Украины. Киев так и не получил графика вступления в альянс и лишь сотрудничество с блоком было повышено до уровня совета. Чтобы подсластить горькую пилюлю, Белый дом заявил, что страны семерки планирует сегодня объявить о неких гарантиях безопасности для Украины.

На заключительном совместном фотографировании гостей Зеленскому указали его место. В центре – турецкий лидер. Учитывая провал украинского контрнаступления, встреча лидеров чуть не сорвалась. Ситуацию спас Эрдоган. Пожертвовав местом Швеции в НАТО, расчистил Анкаре путь в Евросоюз и выторговал у Вашингтона истребители F-16. Главное фото первого дня саммита на своей странице разместил известный предприниматель с многозначительной подписью – "это конец". Ни с чем несравнимые эмоции на лице украинского президента, когда он узнал, что членства в НАТО не будет.

"Никто, кроме Украины, не готов отвечать на эти вызовы и нести ответственность. Мы знали, что НАТО сделает только первые шаги", - заявил Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины.

То ли администрация была не в курсе, то ли так пиар-службы пытались сохранить лицо лидера, но Зеленский разозлился, чем вызвал гнев западных лидеров.

"Прямое сообщение Зеленского из 170 слов удивило политиков на саммите, где Байден надеялся продемонстрировать единство против России и подчеркнуть свою способность сплотить глобальных партнеров — ключевой компонент его предвыборной кампании. Члены делегации США были в ярости", - пишут западные СМИ.

Американские политики и вовсе называют разговоры о членстве Украины в НАТО пустыми. Бывший советник национальной безопасности Джон Болтон считает, что это подает сигнал России о том, что альянс трещит по швам.

"Как ясно дал понять президент, есть важная причина, по которой они не становятся членами НАТО прямо сейчас, потому что это мгновенно привело бы Соединенные Штаты к войне с Россией", - отметил Мэтью Миллер, официальный представитель Государственного департамента США.

Но накачивать Киев новым вооружением не прекратят. Британия заявила о новом пакете помощи в размере 65 миллионов долларов на ремонт техники и создание военного реабилитационного центра. А еще собираются поставить тысячи дополнительных боеприпасов. Германия, которая накануне объявила о выделении дополнительного вооружения на сумму 700 миллионов евро, опять подверглась критике со стороны украинских властей за то, что отказалась отправлять крылатые ракеты.

"Если это делают отдельные партнеры, это их решение. Я не вижу места для критики в адрес Германии, которая является вторым по поставкам вооружений союзником Киева после США. Противовоздушная оборона Украины была бы вообще немыслима без нас", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

В российском МИДе отметили, что все это лишь усугубит ситуацию. Об этом говорится и в интервью Сергея Лаврова индонезийскому изданию "Компас", которое он дал по прилету на переговоры с коллегами:

"Почему вооруженное противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост – оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток. Пока нет признаков изменения такой позиции, и мы видим, как американцы и их вассалы продолжают лихорадочно накачивать Украину оружием и подталкивать Зеленского продолжать боевые действия".

Пока ты ждешь этот автобус, Украина ждет истребители F-16. Агитация на общественном транспорте в Вильнюсе. Услышав заявления своих коллег на саммите, стыдно, кажется, стало только премьеру Венгрии, который решил избежать встречи с журналистами.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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