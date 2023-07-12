Американский журналист назвал виновных в подрыве "Северных потоков"

К нападению причастны США или Украина

Россия оставляет за собой право самостоятельно расследовать диверсии на "Северных потоках". Об этом постпред нашей страны при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза всемирной организации, созванного по инициативе Москвы. Причина - отсутствие каких-либо внятных результатов расследования. Пытаясь объяснить проволочки, западные представители допустили ряд показательных логических ошибок.

Попытки Запада скрыть неудобные факты становятся всё очевиднее. С момента диверсии прошёл почти год, но ничего вразумительного члены Совбеза до сих пор не услышали. В ответ на многочисленные запросы России Германия, Швеция и Дания, ответственные за расследование, шлют отписки. Вот и накануне они представили коллективное письмо, смысл которого сводится к короткой формуле: ничего не знаем и не скажем.

"Цитирую: "Дальнейшее расследование покажет, может ли кто-то быть заподозрен в совершении этого преступления и после этого привлечен к ответственности за него". Из этой цитаты следует, что шведские власти с самого начала не ставят перед собой цель установления виновных", - заявил Василий Небензя.

Показательное бездействие властей европейских государств можно объяснить лишь одним – попытками "затянуть время", чтобы замести следы истинных виновников преступления.

Зарубежная пресса активно муссирует информацию о причастности украинских диверсантов, не связанных с Киевом и Вашингтоном. Якобы небольшая группа без серьёзной подготовки и ресурсов смогла взорвать чрезвычайно охраняемый объект на глазах у сил НАТО. Независимые американские журналисты-расследователи, которых пригласила на заседание Москва, подняли эту версию на смех.

"Вероятно, США знают гораздо больше, чем говорят. Они или Украина причастны к нападению, и если Украина - то при согласии и поддержке Штатов. Ключевой факт, с которым согласны аналитики: атаку совершили западные силы, а учения НАТО были плацдармом", - отметил американский журналист Брюс Грин.

Тем временем официальный Вашингтон, продолжая заниматься откровенной демагогией, уже заговаривается.

"Страны, непосредственно затронутые, должны спокойно вести расследование без внешнего давления и обвинений. Россия не может и не должна вмешиваться", - сказал Джеффри Делорентис.

"Вы сказали, что затронутые государства, если я правильно помню, – это "affected states", имеют право и должны участвовать в этом расследовании. А считаете ли вы "affected states" Российскую Федерацию? Кому, собственно, и принадлежал этот газопровод. Или Вы к "affected states" относите только государства, которые находятся в прибрежной зоне?" – сказал Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН.

Это замечание представитель США оставил без ответа. Но слова о том, что Москва оставляет за собой право вести собственное расследование и добьётся наказания виновных, наверняка услышал.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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