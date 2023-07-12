Конец немецкого величия: 80 лет танковому сражению под Прохоровкой

В сражении участие принимали тысячи танков и самоходных орудий

Одно из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной, которое во многом определило победу Красной армии на Курской дуге. 80 лет назад состоялась битва под Прохоровкой. 12 июля 43-го советские войска нанесли решительный контрудар по наступающей немецкой группировке. Участвовали больше тысячи танков и самоходных орудий.

Планируя операцию "Цитадель", Гитлер рассчитывал обойти Курский выступ с юга и севера, взять в клещи сам Курск и перемолоть 500 тысяч советских солдат. В Верховной ставке прекрасно знали о плане. Необходимо было максимально усилить армию оружием и бронированной техникой.

"Когда заводы на новом месте наладили полный выпуск танков и наладили в производство, то на своем максимальном уровне в день могло с конвейера сходить от трех до 35 танков", - пояснила Светлана Бородина, заведующая научно-исследовательским отделом музея-заповедника "Прохоровское поле".

Принято считать, что основную силу противника составляли знаменитые "Тигры". Однако, когда второй немецкий танковый корпус подошел к Прохоровке, он насчитывал всего 15 тяжелых машин. Главным же танком гитлеровской армии оставались легкие Т-3 и Т-4.

Вечером 11 июля у Прохоровки собралось свыше 800 советских танков и самоходок и более 400 немецких боевых единиц. Три отборные механизированные дивизии СС – "Мёртвая голова", "Дас Райх" и личная гвардия фюрера "Лейбштандарт Адольф Гитлер". В 8:30 утра наши танкисты пошли в атаку. В эфире прозвучала команда "Сталь".

Сталь, которая плавилась на глазах. Как позже писали участники боя, от выстрелов в упор сворачивало башни, скручивало орудия, лопалась броня. Как это было, прекрасно помнит Мария Михайловна Рохлина. Хрупкая 18-летняя девчонка, она на себе вытаскивала раненых солдат с Прохоровского поля.

"Горело всё. Горело железо, горела вода, трава горела, земля. Всё горело. Там применялся, кроме всего прочего, танковый таран", - рассказала ветеран Великой Отечественной войны.

Сражение длилось 11 часов. Потери с обеих сторон были колоссальные. Армии отошли на прежние позиции. Но главная стратегическая цель была достигнута.

"В Прохоровке была поставлена последняя точка немецкого величия. Они уже были поставлены к той черте, после которой не бывает больше побед", - сказала Мария Рохлина.

На следующий день после Прохоровки Гитлер узнает о том, что союзнические войска противника вторглись на юг Италии, открыт второй фронт. Там требовалось подкрепление. В итоге "Цитадель" фюрера пала. Курск остался.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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