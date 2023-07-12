Пожар в деревне под Солнечногорском ликвидирован

Ведется следствие

Крупный пожар в Подмосковье. Рано утром в деревне Кривцово под Солнечногорском загорелись хозяйственные постройки. Пламя быстро распространилось на площади в 3200 квадратных метров

Возникла угроза перехода огня на расположенные рядом жилые дома и лесной массив. В тушении возгорания задействовали группировку спасателей - порядка 40 человек и 13 единиц спецтехники. К настоящему времени открытое горение удалось ликвидировать.

Ход расследования причин ЧП на контроле прокуратуры. Отрабатываются все версии, в том числе поджог и неосторожное обращение с огнем.

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