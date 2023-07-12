В четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС

В регионе - мощные ливни

В четырех населённых пунктах Туапсинского района Краснодарского края из-за мощных ливней введён режим ЧС. Ночью за три часа выпало 144 миллиметра осадков.

Подтоплены десятки домов и улиц, людей эвакуируют в пункты временного размещения. Частично перекрыто движение на федеральных трассах, на некоторых участках сошёл оползень.

В Сочи выпал крупный град, повреждены автомобили и кровли домов. Пляжи курорта остаются закрытыми, штормовое предупреждение продлено до конца дня.

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