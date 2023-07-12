Появились кадры спасения альпинистов, сорвавшихся со склона в Северной Осетии

Они чувствуют себя удовлетворительно

Живы, но сильно травмированы. Это были одни из первых слов, которые услышали спасатели. Группа туристов в горах Северной Осетии покоряла вершину. Оставалось совсем немного, но что-то пошло не так и трое человек сорвались вниз с многометровой высоты. МЧС незамедлительно организовали спасательную операцию.

Сейчас первые спасатели уже добрались до пострадавших. Но из гор не отпускает даже погода. Чтобы дойти до группы, сотрудники МЧС 10 километров пробирались сквозь дождь и туман по горной местности. Ночевать пришлось тоже на перевале. С рассветом пострадавших начали эвакуировать. Работа тяжелая и опасная. Рассчитывали на вертолёт – туристов надо было скорее доставить в больницу. Но вылететь Ми-8 МЧС смог лишь спустя несколько часов.

Сейчас пострадавшие две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии и им оказывается необходимая медицинская помощь. Альпинисты упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около 300 метров и оказались на северном склоне.

Сотрудникам МЧС пришлось подниматься и на Эльбрус. На высоте почти пять с половиной километров застряла группа туристов из пяти человек, четверо из которых граждане Белоруссии. На вершине началась метель. Двоим стало плохо, и самостоятельно спуститься они не смогли. Руководитель похода обратился к спасателям, которые доставили всех в поселок Терскол.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"