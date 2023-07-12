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Появились кадры спасения альпинистов, сорвавшихся со склона в Северной Осетии

11:59
  • среда
  • 12 июля 2023

Они чувствуют себя удовлетворительно

Живы, но сильно травмированы. Это были одни из первых слов, которые услышали спасатели. Группа туристов в горах Северной Осетии покоряла вершину. Оставалось совсем немного, но что-то пошло не так и трое человек сорвались вниз с многометровой высоты. МЧС незамедлительно организовали спасательную операцию.
Пропавшие в Пермском крае туристы живы

Сейчас первые спасатели уже добрались до пострадавших. Но из гор не отпускает даже погода. Чтобы дойти до группы, сотрудники МЧС 10 километров пробирались сквозь дождь и туман по горной местности. Ночевать пришлось тоже на перевале. С рассветом пострадавших начали эвакуировать. Работа тяжелая и опасная. Рассчитывали на вертолёт – туристов надо было скорее доставить в больницу. Но вылететь Ми-8 МЧС смог лишь спустя несколько часов.

Сейчас пострадавшие две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии и им оказывается необходимая медицинская помощь. Альпинисты упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около 300 метров и оказались на северном склоне.

Сотрудникам МЧС пришлось подниматься и на Эльбрус. На высоте почти пять с половиной километров застряла группа туристов из пяти человек, четверо из которых граждане Белоруссии. На вершине началась метель. Двоим стало плохо, и самостоятельно спуститься они не смогли. Руководитель похода обратился к спасателям, которые доставили всех в поселок Терскол.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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Горно-спасательный отряд МЧС
Горно-спасательный отряд МЧС
Отряд спасателей МЧС
Отряд спасателей МЧС
Горно-спасательный отряд МЧС
Горно-спасательный отряд МЧС
Горно-спасательный отряд МЧС
Горно-спасательный отряд МЧС
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