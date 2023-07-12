Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Евы Артюновой

Девочке нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 11-летней Евы Артюновой. Её историю мы рассказывали накануне.

У девочки - бета-талассемия. Это генетическое заболевание крови, при котором нарушается выработка гемоглобина. Болезнь очень быстро прогрессирует и единственный шанс спасти Еву - провести трансплантацию костного мозга.

Чтобы подготовить ребёнка к важной процедуре, требуется дорогостоящий лекарственный препарат. И благодаря вам у семьи есть деньги. Вся необходимая сумма собрана.

Слова благодарности от мамы Евы: "Выражаю Вам искреннюю безграничную благодарность за оказанную помощь и поддержку. Благодаря Вам сбор для нашей доченьки закрыт, и теперь можно начинать лечение перед пересадкой костного мозга. Вы подарили Евочке надежду на выздоровление и полноценную жизнь, до которой ей еще предстоит пройти длинный путь. Пусть Ваши отзывчивые сердца будут вознаграждены всеми благами в многократном размере. Пусть добро вернется Вам здоровьем, благополучием. Пусть успешным будет Ваш жизненный путь".

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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