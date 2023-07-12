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США анонсировали гарантии безопасности для Украины

10:19
  • среда
  • 12 июля 2023

Киев запрашивал такие гарантии у стран Запада

США и другие страны "Большой семерки" (G7) в течение среду, 12 июля, объявят о гарантиях безопасности для Украины. Об этом рассказали в американском Белом доме.
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В Вашингтоне отметили, что Киеву будут представлены планы помощи в построении Вооруженных сил Украины, которые смогут защищаться и сдерживать атаки ВС России.

Наряду с этим запланирована серия переговоров стран G7 с Украиной по достижению двусторонних гарантий безопасности, сообщает РИА Новости.

Ранее источники сообщали, что ведущие страны НАТО планируют разработать ряд официальных обязательств по отношению к Украине для обеспечения возможности перевооружения ключевых украинских подразделений в периоды снижения интенсивности боевых действий. План НАТО относительно Украины, по сведениям источников, был разработан по аналогии урегулирования напряженности в Израиле, при этом он не предполагает вступления Украины в альянс.

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