Польша предложила Украине подождать членства в НАТО несколько лет

На саммите в Вильнюсе альянс отказал Киеву в немедленном принятии

Украина станет полноправным членом НАТО через несколько лет. Надежду на это в среду, 12 июля, выразил президент Польши Анджей Дуда.

По утверждению политика, решение касательно вступления Украины в Североатлантический альянс уже принято, хотя конкретные сроки он назвать затруднился.

При этом Дуда выразил мнение, что "принятие еще одного, огромного, можно сказать, европейского государства в НАТО с такой огромной армией и боевым опытом совершенно точно будет огромным усилением для НАТО", сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден отмечал, что принятие Украины в Североатлантический альянс на саммите блока в Вильнюсе 11-12 июля привело бы НАТО к войне с Россией.

После того, как лидеры стран НАТО объявили, что Украина сможет войти в альянс лишь при выполнении определенных условий и при согласии всех членов блока, украинский президент Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в слабости. Это, по словам источников, разозлило американскую делегацию на саммите НАТО в Вильнюсе.

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