ФСБ задержала пособников террористов в Хабаровском крае

Они состояли в переписке с боевиками в Сирии

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) задержали пособников террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России – прим. ред.). Задержанные - выходцы из Центральной Азии, сообщила в среду, 12 июля, Федеральная служба безопасности (ФСБ). У них изъяли гаджеты с террористическим и экстремистским контентом. Силовики выяснили, что мужчины состояли в переписке с действующими боевиками в Сирии. Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Задержанные арестованы. Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"