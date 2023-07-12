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ФСБ задержала пособников террористов в Хабаровском крае

10:35
  • среда
  • 12 июля 2023

Они состояли в переписке с боевиками в Сирии

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) задержали пособников террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России – прим. ред.).

Задержанные - выходцы из Центральной Азии, сообщила в среду, 12 июля, Федеральная служба безопасности (ФСБ).

У них изъяли гаджеты с террористическим и экстремистским контентом. Силовики выяснили, что мужчины состояли в переписке с действующими боевиками в Сирии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Задержанные арестованы.

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