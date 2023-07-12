Александру Домогарову — 60: "Ты думаешь, что всеми будешь прощён, но нет. Я вспоминаю и мне стыдно"

Актер в интервью "ТВ Центру" рассказал о своем характере, проблемах в театре и личной жизни

Александр Домогаров много лет остаётся любимцем публики. Его многочисленные поклонницы каждый раз с замиранием сердца ждут появления своего кумира и засыпают его цветами и овациями. Но сегодня Домогаров на сцене родного театра имени Моссовета стал редким гостем. Кому и чем не угодил народный артист? И почему театр, на сцене которого он по праву занимал первое место, Домогаров сегодня называет чужим? Из-за чего произошёл разрыв многолетнего творческого союза артиста с Андреем Кончаловским?

Александр Домогаров. Уже много лет он остаётся любимцем публики. Поклонницы его обожают, коллеги порой недолюбливают, а режиссёры даже побаиваются с ним работать. Домогаров непредсказуем.

"Он может и прекратить репетицию. Это может быть, так испортится настроение у него, что дальше просто мы встанем в стопор и будем стоять", - говорит режиссер Нина Чусова.

"Здоровье уходит, нервы ни к чёрту, поэтому я-то ему прощаю всё всегда", - говорит режиссер Андрей Житинкин.

Режиссёры прощают, потому что знают: где Домогаров - там успех.

"Он сексапил. Был и остаётся им. Это ещё идёт с того времени, когда он был молод и неотразим. Сейчас уже он немолод, хотя бывает неотразим", - говорит режиссер Андрей Кончаловский.

Домогаров на сцене - само обаяние, но мало кто из зрителей знает его настоящим - бунтарём, который привык жить по своим правилам, не признавая компромиссов и полутонов.

"Как только ты показываешь зубы, тебе говорят: "Хам, сволочь. Не надо работать, он скандальный". Ну нельзя же всё глотать-то, господа. Кто-то меня любит, кто-то меня категорически не любит. Я с этим полностью согласен. Я не прошу никого меня любить. Не надо. Но у меня отобрали дом. Мой дом. Больно? Больно. Заслужил? Наверное. Многим кажется, отчасти заслужил. Хотя не знаю, может, кто-нибудь мне когда-нибудь объяснит за что", - говорит актер.

Время уже позднее. Спектакль отыгран. Зрители расходятся. Театр пустеет. Александр Домогаров в гримёрной. Таким любимого артиста поклонники никогда не видели: уставший, эмоционально растерзанный. Он всегда сомневается, а всё ли получилось сегодня, как хотел?

"Вот "Ричард III". Омар Хайям, да, Омар Хайям, "Рубаи". Она у меня всегда здесь стоит. Каждый спектакль я её достаю. Вот всему верю, потому что с чем ты идёшь на сцену, что у тебя внутри. Сегодня оно было такое. Я думаю: "Правильно, нет сил совсем" – говорит Домогаров.

Что так гнетёт народного артиста? И почему Театр имени Моссовета, на сцене которого он по праву занял королевское место, Домогаров называет сегодня чужим? Кем только не приходилось быть Домогарову на телевизионных экранах и сценических подмостках. И каждый раз он привносит в образ что-то такое неуловимо домогаровское, да так, что любой его персонаж, даже отрицательный, становится любимым зрителями.

"У человека существует положительное обаяние. Каким бы отвратительным его персонаж ни был, а вызывает симпатию не персонаж, а артист", - говорит актер Юрий Беляев.

"В "Ричарде III" он играет. Когда этот злодей восходит на трон, то у нас аплодируют зрители. Я говорю: "Боже, какой кошмар!" Все переживают какую-то часть, как в триллере, в нормальном боевике, какую-то часть спектакля переживают за злодея, чтобы ему повезло, а он убивает всех, травит, мучает", - говорит режиссер Нина Чусова.

Эту актёрскую особенность Домогарова заметил, а потом успешно использовал и режиссёр фильма "Огнём и мечом" Ежи Гофман, когда пригласил его на роль атамана казацкого войска.

"В Польше на премьере это был просто фурор. На премьере "Огнём и мечом" - это хит польский,где Домогаров в главной роли, от него отрывали пуговицы. Его толпа могла просто смять, потому что он был всенародный любимец. Он был народный герой. Все газеты - он на первых полосах", - рассказывает режиссер Андрей Житинкин.

После премьеры актёр по-настоящему ощутил, что такое популярность и обожание поклонниц. А до этого казалось, ему уготовано единственное амплуа - красавца-любовника. Только таким его и видели режиссёры, от чего молодой артист по-настоящему страдал.

"Он всегда говорил: "Ну вот, я такой будуарный, как говорят и пишут, постельный какой-то мальчик, красавец, очень сладкий", - говорит Житинкин.

Кинорежиссёр Светлана Дружинина тоже очаровалась яркой внешностью молодого актёра и специально для него вместе с мужем, оператором Анатолием Мукасеем, придумала роль в фильме "Гардемарины 3". Правда, уже не постельного мальчика, а отчаянного гардемарина Павла Горина. И не ошиблась.

"Я увидела, когда он дублировал Жигунова, потому что у Жигунова очень слабый, невыразительный голос, и мне пригласили Александра. Сказали, что у него хороший голос. Поэтому я увидела вначале его спину на фоне этого экрана. Когда зажёгся свет, он повернулся ко мне лицом, улыбнулся, а я сидела за стеклом. Я подумала: "О, годится парень!" – вспоминает Дружинина.

Кино всегда когда-то заканчивается. А что же дальше? А дальше случился творческий союз Житинкин-Домогаров, в котором родилась новая театральная звезда.

"Когда он сыграл Марата, посыпались премии, он понял, что случилось, вот случилось. То есть эта его мечта уйти от амплуа такого красивого, светского щёголя. Ушли, ушли. После Марата он сыграл Жоржа Дюруа в "Милом друге" с Тереховой. И наконец, сыграл Нижинского. И вот эта звезда Нижинского, конечно, зажгла звезду Домогарова", - говорит режиссер Житинкин.

Режиссёру Нине Чусовой актёр Домогаров достался уже со звёздным статусом, со всеми вытекающими, как говорится. О его взрывном характере уже ходили легенды.

"Непонятно, как к нему было подступиться. Он весь у Кончаловского был занят бесконечно и так далее", - говорит Чусова.

Чусова всё же рискнула и предложила Домогарову роль коварного короля Ричарда III в пьесе Шекспира. Оказалось, что артист давно мечтал его сыграть.

"Он человек непростой. И нужно было, конечно, учитывать его индивидуальность. Поэтому, на самом деле, у меня немножко всё время вот такая позиция была - чуть-чуть нападение и оборона, то есть это бокс. Это была немножко битва, скажем так", - вспоминает Чусова.

"Иногда он, конечно, кидать коней начинает. Это уже другой вопрос. Но со мной этого не было. Во всяком случае, я должен сказать, что он стесняется со мной себя вести так, и поэтому, когда он себя ведёт плохо, он исчезает с моего горизонта", - говорит режиссер Андрей Кончаловский.

Сейчас Домогаров исчез с режиссёрского горизонта Кончаловского. Какая кошка пробежала между ними, оба никому не признавались. Но их успешный творческий союз на сегодняшний день распался. Мы всё-таки разговорили Домогарова. Отчего всё так вышло?

"Выпустил спектакль "Укрощение строптивой", на чём мы, в принципе, и расстались”, - говорит Домогаров.

"Я с ним не разговаривал с тех пор, как я его видел на сцене. Он исчез, он стыдлив, как лань", - говорит Кончаловский.

А началась их история с того, что Кончаловский пригласил красавца Домогарова на роль олигарха Михаила Клеменко в свой фильм "Глянец", мелодраму начала 2000-х о мире героев столичной светской хроники. Эту роль актёр сделал "на щелчок", как любит говорить Кончаловский. После этого он ввёл Домогарова в мир Чехова. Так родилась знаменитая чеховская трилогия, прожившая на театральной сцене больше 15 лет, с Домогаровым в главных ролях. Трилогия живёт и сейчас, но уже без него. И всё же попытку примирения со своим блудным творческим сыном Андрей Кончаловский сделал.

"Это Андрей Сергеевич мне подарил. "Не забывай всего хорошего, случившегося в твоей бурной жизни! А сколько ещё ждёт... Андрей. А. и Ю." – показывает актер открытку с подписью режиссера.

Но Домогаров не делает ответный шаг навстречу. Держит актёрскую паузу. А что же дальше? Неужели их пути разойдутся навсегда?

"Это же всё от него зависит. Это же не от меня зависит. А я дорожу только добровольно пришедшими", - говорит Кончаловский.

Как говорится, беда не приходит одна. Разрыв с Кончаловским, а теперь ещё и единственный спектакль "Ричард III", в котором задействован Домогаров в Театре Моссовета, ставят всё реже и реже, несмотря на кассовые сборы и восхищение поклонников.

"Ни фига себе! Просто каждый спектакль - миллион цветов. Каждый спектакль. Вот настолько его любят. Если быть честным, то, наверное, можно это немножко завистью назвать, в моём случае, когда нам никому цветов не дарят, а Сане всегда миллион цветов дарят. Я никогда такого феномена не видел ни с кем, ни с одним артистом, как с Сашей Домогаровым", - говорит актер Павел Деревянко.

А теперь всего этого Домогарову не хватает, потому что на родной сцене он стал редким гостем.

"Он всегда был премьером на сцене Театра имени Моссовета вполне заслуженно. Его любило не только руководство, которое благоволило ему, которое о нём думало в первую очередь, но и его прежде всего любила публика", - говорит заслуженный артист Александр Яцко.

Но всё изменилось в 2020 году, когда в Театре имени Моссовета сменилось руководство. Актёр открыто выступил против нового художественного руководителя Евгения Марчелли и его творческой концепции и назвал его спектакли провинциальными и вульгарными.

"Потому что третий спектакль выходит и третий спектакль ужасно по мне. Кивать на всё и говорить: "Это замечательно" можно. А как я буду жить? Я-то как буду жить? Если я буду приходить сюда домой и говорить: "Привет, всё здорово! Слушайте, ребят, классно! Мне так нравится". Можно так жить? Наверное. Я так не могу, я так не хочу. Не хочу", - говорит он.

Где и у кого искать спасение Александру Домогарову в бою с административной машиной?

"Я пытался пойти на переговоры. Нет, меня люди не слышат. Мы на разных языках разговариваем. Это бесполезно", - говорит Домогаров.

А что же его коллеги по театру? Разделяют ли они позицию Домогарова? Или они на стороне нового худрука?

"Если вдруг подчинённый, если вдруг человек из коллектива начинает подавать голос, и этот голос противоречит голосу начальства, то возникают проблемы у человека, подавшего этот голос. Я помню примеры скандалирующих актёров, но ничем хорошим эти скандалы не оборачивались. Это ненужное дело. Надо иметь всё же тогда крепкую какую-то поддержку. Актёрский бунт, нет, он бессмысленный", - говорит Яцко.

Получается, со сцены актёра "ушли" за строптивость, но написать заявление об уходе духу у него не хватило.

"Подождите, уход, хлопанье дверьми - это глупо, потому что слишком много здесь отдано", - говорит Домогаров.

"Да, но это в данном случае штатный, не штатный - он же должен играть. Если он не играет, то тогда можно это де-юре, а нам, театру и зрителю, нужно де-факто. Нет, мне просто жалко, что Саша выпал из коллектива. Коллектив живёт и будет жить, естественно. И он, наверное, будет жить. Я желаю ему всего хорошего", - говорит Кончаловский.

Может, артист видит своё спасение в кино? Но готовы ли кинорежиссёры принять другого Домогарова? Повзрослевшего, погрузневшего, с благородной сединой в волосах. Да и сам он готов ли сменить образ героя-красавца на характерного персонажа?

"Видимо, уже время пришло таких небольших ролей - по возрасту. Я сейчас не кривлю душой. Я сейчас серьёзно говорю", - говорит Домогаров.

И всё-таки роли исторических героев занимают особое место в творческом багаже актёра. И он любит над ними работать. Эта длинная подготовительная работа нужна Домогарову, чтобы произнести в фильме, по сути, всего лишь несколько фраз. Когда столичный генерал-губернатор граф Милорадович уговаривает солдат не выходить на бунт, и они ему верят, как родному отцу. И так Домогаров готовится к каждой роли.

“У Саши очень большой круг его любимых зрителей, которые ждут его работ, которые просто получают удовольствие от того, что они видят любимого актёра. Он приносит им новых персонажей, он доставляет им очередное удовольствие этим. И всякие россказни и сплетни не портят качество этой связи - артист и зритель", - говорит Юрий Беляев.

На съёмках фильма "Белая ночь, нежная ночь" Домогаров удивил всю съёмочную группу, но не очередным скандалом с режиссёром, а своей открытостью и непосредственностью. Всегда серьёзный и немногословный, актёр искренне подружился с 10-летней партнёршей Наташей Варфоломеевой, которая играла в фильме его падчерицу.

"Я помню заголовки в СМИ: "Юная актриса Варфоломеева влюблена в Домогарова". Это было совсем, конечно, не так. Он появился в моей жизни ровно в тот момент, когда мне очень сильно не хватало отца. Я росла без папы, и он именно в этот момент появился. Он очень заботился обо мне. Прямо по-отечески ко мне относился. Я в него влюбилась как в папу", - вспоминает Варфоломеева.

Добрый кинопапа помогал девочке не только на съёмках, но и озвучивать роль. Такой мастер-класс получить удаётся не каждому начинающему артисту.

"У него был самолёт, он очень сильно опаздывал, но он специально остался со мной, чтобы показать мне, как озвучивать фильм. Он завёл меня в эту комнатку, где стоял микрофон, держал меня за мою маленькую ручку. Я помню, что я очень сильно разнервничалась. Он тоже тогда меня очень сильно поддержал. Остался ради меня", - говорит Варфоломеева.

Прошло много лет. Наташа уже опытная актриса, но по-прежнему Александра Домогарова называет только так и не иначе.

"Для всех он герой-любовник, а для меня он самый лучший кинопапа", - говорит она.

Интересно, а какой Александр Домогаров папа на самом деле? Строгий или такой же мягкосердечный, как в фильме? Каким его запомнил с детских лет сын Саша?

"Да у меня было прекрасное детство. Папа возил по съёмочным площадкам. Я помню, брали меня кататься на лошадях каскадёры, и мы даже с каскадёром упали. Я помню, здесь снимали "Графиню де Монсоро" на "Мосфильме". И я помню эту декорацию, у меня есть какие-то воспоминания. Огромная декорация в тёмном павильоне города. Карусели, Диснейленд - всё это было", - вспоминает Саша.

Саша родился во втором браке Александра Домогарова с Ириной Гуненковой. Это был служебный роман. Домогаров тогда начинал свой актёрский путь в Театре Российской армии, а миловидная брюнетка работала там костюмером. И Домогаров вновь пошёл под венец. Первый раз актёр женился, когда ему исполнилось 18 лет, на своей соседке по даче Наталье Сагоян.

"Это же не дочки маршалов. Замечательно, наверное. Но у меня как-то не случалось дочек маршалов. Я всё как-то больше по... Ой, господи, какой кошмар", - смеется он.

Кошмар, правда, был в том, что семейная жизнь у Домогарова никак не получалась. Первый блин вышел комом. Как-то не склеилось и во второй раз. Развёлся и с Сашиной мамой. И даже в третий раз разбежались - с актрисой Натальей Громушкиной.

"Это такой актёрский брак, что он был настоящий. Там было всё. Там были и скандалы, и невероятные примирения, какая-то бешеная любовь. Вообще-то, всё это было замешано ещё и на страсти. Я увидел, как их пытаются иногда развести, какие гадости про него говорят ей, а ему про неё. Я подумал: "Боже мой, насколько наш мир, особенно закулисный, не то что сложный, а коварный", - говорит режиссер Андрей Житинкин.

После неудачного третьего брака Домогаров закрыл свою личную жизнь на большой замок и не готов приоткрыть даже щёлочку. Слишком хорошо знает последствия.

"Могут дружить бывшие или не могут дружить? Всё могут. Могут. У нас с Наташкой Гробушкиной замечательные отношения. Было всё. И был момент обиды, и необщения, и тяв-тяв, и гур-гур, и бур-бур. Всё это было, всё это проходит. Все взрослеют. А с Ирой, мамой Саши, я ну как? Странно. Она мне близкий, близкий, близкий человек. Всё, что я могу сказать. Она мне близкий человек. Для своего спокойствия, и не потому что я эгоист, а для того, чтобы мне было спокойнее, мне надо, чтобы и там было хорошо", - говорит актер.

Творческую династию Домогаровых уже в третьем поколении продолжил молодой режиссёр Александр Домогаров-младший. В 2020 году он по-настоящему обрадовал отца серьёзной режиссёрской работой - фильмом "Пальма", который зрители приняли очень тепло.

"Фильм о людях, на самом деле. О семье, об ошибках перед семьёй. Такая история. И конечно, о собачьей преданности. Она идёт как метафора больше. Да, это реальная собака, её оставили в аэропорту", - рассказывает Домогаров-младший.

Фильм имел настолько большой зрительский отклик, что его купили многие страны. Одной из них была Япония. Японцы предложили режиссёру снять новую версию фильма, связанную со знаменитой собакой Хатико, которая стала символом преданности и верности во всём мире. Кстати, в этой версии режиссёр нашёл роль и для своего знаменитого отца. На съёмки в Японию они полетели вместе.

"Он играл взрослого нашего главного героя, который уже со своей внучкой приезжает в Японию, показать ей ещё одну преданную историю собаки – японской", - говорит Домогаров-младший.

Саша признался, что работать на съёмочной площадке с отцом оказалось непросто.

"Работать с семьёй, мне кажется, не надо. Лучше не работать. Мы прекрасно провели время в Японии", - говорит он.

А что говорит об этих съёмках Домогаров-старший?

"Что касаемо Александра Александровича, маленькие детки - маленькие бедки. С ним стало интересно. Моя, наверное, гордость в том, что он начал осознанно заниматься профессией. Осознанно. Это не так вот: "А я сниму так, а я сниму, всё равно сниму", - говорит Домогаров-старший.

Домогаров-младший уверен, что он всё-таки пошёл не в отца, а в деда, хотя при жизни его уже не застал.

"Кажется, мы с дедом тут ближе сошлись бы. По историям папы знаю, что он во ВГИКе учился, а потом ушёл на фронт", - говорит Домогаров-младший.

Александру Домогарову с родителями как раз повезло. Он родился в любящей и благополучной семье. Его отец, Юрий Львович, был большим чиновником в мире культуры, руководил Мос- и Росконцертом. Саша Домогаров всегда был парнем с характером и умел добиваться поставленных целей. Уже в 10-м классе он воплотил заветную мечту — на накопленные сбережения при денежной поддержке отца и втайне от мамы купил мотоцикл "Ява", который сразу же стал предметом зависти всего двора. Нынешний белоснежный мотоцикл Домогаров купил в память о своём первом двухколёсном друге.

"Мама с ума сходила. Я на дачу приехал на мотоцикле. Ну так, никаких прав не было. Мама вышла, вынула у меня ключи и сказала: "Больше никогда не поедешь". Она не знала, что мотоцикл "Ява" заводился веточкой", - шутит Домогаров.

Кстати, полихачил на нём Домогаров совсем недолго.

"Он стоял в гараже, стояла папина машина. А он стоял прижатый, то есть машина прижала мотоцикл. Они подняли на руках, спилили замок, на руках вынесли мотоцикл", - вспоминает актер.

Уже давно Домогаров - подмосковный житель. Здесь, в собственном доме, разгуляться есть где не только его дизайнерскому таланту, но и двум его четвероногим любимицам - Габи и Ники. Хозяин особняка полон идей. Он всегда готов здесь что-то обновлять и проектировать. Актёр гордится и тем, что сумел сохранить и удачно вписать в интерьер семейные реликвии.

"Давайте уж откроем секрет: Домогаров - актёр без кожи. Для режиссёров это хорошо, конечно, что он так вспыхивает, загорается, что он вспыльчивый, никому ничего не прощает, ругается с журналистами. Потом уже стало даже модным. Если Домогаров на тусовке кого-то не задел или чего-то не разбил, не о чем писать. К сожалению, это уже даже пиар-ход. Это пиар-ход. Очень многие провоцировали его на какие-то вещи, чтобы был информационный повод", - говорит Житинкин.

С годами на многое смотришь по-другому. И сегодняшний Домогаров готов просить прощения у тех, кого когда-то вольно или невольно обидел.

"Ты почему-то думаешь, что ты... У тебя много жизней. Ты всеми будешь прощён. Ты имеешь право на хамство, ты имеешь право на грубость, ты имеешь право на очень многие вещи, на которые ты не имеешь права как человек. Нет, страшно, страшно. Я вспоминаю и мне так стыдно. Мне стыдно", - говорит он.

"Человек завидной актёрской судьбы, блестящая карьера. Проходных ролей, по-моему, даже и нет у него. Он счастливчик. Вероятно, за эту славу, за эту судьбу он чем-то платит, есть какие-то потери. За всё в жизни платишь. И за славу, и за успех", - говорит Александр Яцко.

Готов ли Домогаров сегодня влюбиться? Да так, чтобы в четвёртый раз отправиться под венец?

"А так, чтобы сломя голову, как раньше, в 25 лет съехать на лыжах с горы, нет. Нет, ребята, нет. Нет. На мотоцикл-то уже садишься с опаской. "А надо тебе это, Саша?" Но хочется", - говорит Домогаров.

Документальный фильм: "Александр Домогаров. Неудобный артист":

Как бы актёр ни скрывал, но мы разузнали, что уже не один год рядом с ним миловидная девушка Татьяна. Правда, её статус до сих пор он не обозначил. Почему? Может, боится потерять армию своих поклонниц? Если женщины в жизни Домогарова - это единица, как говорится, переменная, то сцена - это любовь навсегда. Это его стихия, его призвание, его боль. Он не играет, он так живёт.

"Список испытаний, через которые он прожил, прошёл, они непростые, они трудные. Но он жив и работает. Он хочет работать. Что бы про него ни говорили, нравится, не нравится - это единственный критерий по отношению к артистам", - говорит актер Юрий Беляев.

Домогаров сегодня на распутье, но какую дорогу на этом жизненном перекрёстке он выберет, похоже, пока не знает и сам. Точно известно одно - он будет продолжать играть на сцене и на экране. Без этого Домогаров просто не сможет жить.

"ТВ Центр", 2023 год

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"