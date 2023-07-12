ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал, каким будет трехуровневый городской вокзал в Зеленограде

10:39
  • среда
  • 12 июля 2023

Запуск МЦД-3 намечен на осень

Современный трехуровневый городской вокзал появится в Зеленограде к осени. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Утвердили проект планировки территории, прилегающей к северному участку МЦД-3 от площадки ОЭЗ "Алабушево" до станции "Малино". К осени планируем закончить реконструкцию железнодорожной станции "Зеленоград-Крюково". Она будет конечным пунктом МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", - написал Собянин в своем телеграмм-канале.

В результате в Зеленограде появится современный трехуровневый московский городской вокзал, созданный по уникальному проекту. Он будет включать пассажирский терминал, три островные платформы и широкий подземный переход. В будущем в его состав войдет остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Собянин подчеркнул, что в результате реконструкции время пересадки с поезда на автобусы сократится в два раза - с шести до трех минут.

Также рядом со станцией "Малино" будет возведен безопасный пешеходный переход через пути Октябрьской железной дороги. Кроме того, будет проведена реконструкция больше 8,6 км прилегающей улично-дорожной сети и переделаем инженерные коммуникации.

Запуск МЦД-3 намечен на осень. Новая линия наземного метро свяжет Зеленоград с подмосковным Раменским. В итоге длительность ежедневных поездок для местных жителей сократится, снизится нагрузка на метро и прилегающие автомагистрали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Проект вокзала Зеленоград - Крюково
Проект вокзала Зеленоград - Крюково
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.