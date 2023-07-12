Собянин рассказал, каким будет трехуровневый городской вокзал в Зеленограде

Запуск МЦД-3 намечен на осень

Современный трехуровневый городской вокзал появится в Зеленограде к осени. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Утвердили проект планировки территории, прилегающей к северному участку МЦД-3 от площадки ОЭЗ "Алабушево" до станции "Малино". К осени планируем закончить реконструкцию железнодорожной станции "Зеленоград-Крюково". Она будет конечным пунктом МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", - написал Собянин в своем телеграмм-канале.

В результате в Зеленограде появится современный трехуровневый московский городской вокзал, созданный по уникальному проекту. Он будет включать пассажирский терминал, три островные платформы и широкий подземный переход. В будущем в его состав войдет остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Собянин подчеркнул, что в результате реконструкции время пересадки с поезда на автобусы сократится в два раза - с шести до трех минут.

Также рядом со станцией "Малино" будет возведен безопасный пешеходный переход через пути Октябрьской железной дороги. Кроме того, будет проведена реконструкция больше 8,6 км прилегающей улично-дорожной сети и переделаем инженерные коммуникации.

Запуск МЦД-3 намечен на осень. Новая линия наземного метро свяжет Зеленоград с подмосковным Раменским. В итоге длительность ежедневных поездок для местных жителей сократится, снизится нагрузка на метро и прилегающие автомагистрали.

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