Отправляющиеся служить в войсках по контракту рассказали о своей мотивации

Это добровольное решение

В зону специальной военной операции (СВО) из Москвы отправилась очередная группа контрактников.

О мотивации своего решения они рассказали журналистам. Один из мужчин рассказал, что его друзья уже проходят военную службу, но решение о записи он принял самостоятельно.

Другой собеседник рассказал о своем боевом опыте и объяснил, почему решил отправиться в СВО службу именно сейчас.

"Хотел уйти в прошлом году, но обстоятельства держали. Теперь созрел. Я имею большой боевой опыт, служил в Чечне и Дагестане в разведподразделениях", - сказал доброволец.

Столичный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 117, на портале mos.ru или через чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Для оформления контракта добровольцам потребуется паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

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