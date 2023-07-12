Глава МИД Венгрии позлорадничал над провалом ожиданий Киева от НАТО

Результаты для Украины оказались весьма скромными

Практические результаты для Украины, ожидавшей на саммите НАТо в Вильнюсе приглашения в альянс, оказались скромными. Такое заявление сделал в среду, 12 июля, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Политик напомнил, что большой вопрос перед саммитом НАТО состоял в том, что получит Украина. Однако в сравнении с ожиданиями украинской стороны итог оказался совершенно иным: Украина не получила ни приглашения, ни графика вступления в альянс, только комиссия Украина — НАТО была повышена в статусе до уровня Совета.

Как подчеркнул Сийярто, это было единственное правильное решение, сообщает телеканал М1.

После того, как лидеры стран НАТО объявили, что Украина сможет войти в альянс лишь при выполнении определенных условий и при согласии всех членов блока, украинский президент Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в слабости. Это, по словам источников, разозлило американскую делегацию на саммите НАТО в Вильнюсе.

Что касается Венгрии, крайнее недовольство Будапешта вызвало решение Киева внести венгерский банк ОТР в список спонсоров терроризма за связи с Россией. Венгерские власти пригрозили блокировать все транши военной помощи Украине за счет средств Евросоюза, пока Киев не пойдет на попятную.

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