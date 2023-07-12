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Yeni Şafak: Турция все еще может не пустить Швецию в НАТО

11:31
  • среда
  • 12 июля 2023

Нет гарантий того, что парламент Турции ратифицирует заявку Стокгольма

Парламент Турции может не ратифицировать заявку членства Швеции в НАТО, если CША и Евросоюз не выполнят условия Анкары. Об этом в среду, 12 июля, пишет Yeni Şafak.
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Как отмечает издание, турецкий парламент, который закроет весеннюю сессию 15 июля, не будет работать до 1 октября. Это означает, что у Швеции есть 2,5 месяца на выполнение домашнего задания по борьбе с РПК и FETÖ и выполнение своих обещаний перед Турцией.

В противном случае парламент Турции не одобрит резолюцию по заявке Швеции на вступление в Североатлантический альянс, резюмирует Yeni Şafak.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО. Москву удивило, насколько быстро Финляндия и Швеция отказались от своего нейтрального статуса ради вступления в НАТО, поскольку этот нейтралитет давал Хельсинки и Стокгольму репутацию, которых теперь нет, подчеркнул дипломат.

При этом в Кремле воздержались от критики решения Турции относительно заявки Швеции на вступление в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона прекрасно понимает приверженность Анкары своим обязательствам в НАТО, однако "есть и та часть наших отношений, которая абсолютно соответствует интересам наших двух стран".

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