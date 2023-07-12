Собянин: Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде близится к завершению

Здесь уже работают 30 высокотехнологичных компаний

Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу 2023 года. Об этом в среду, 12 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, планируется к концу года завершить строительство второй очереди технопарка в Зеленограде. Для этого выделены дополнительные средства. Рабочие уже возводят три лабораторных и три производственных корпуса, где будет не меньше 668 рабочих мест.

Мэр уточнил, что на площадке уже есть шесть производственных и научно-лабораторных корпусов. Здесь работают 30 высокотехнологичных компаний. Они занимаются научными исследованиями, производством микроэлектроники, оптики и медицинских изделий. На данный момент общий объем инвестиций в развитие технопарка равен 1,9 млрд рублей.

Сергей Собянин добавил, что подать заявку на размещение производства или лаборатории в технопарке "Зеленоград" можно на сайте Московского инновационного кластера.

В июне Сергей Собянин рассказал о решении о комплексном развитии части промышленной зоны "Калибр" в Останкинском районе. Он уточнил, что вместо автосервисов и неиспользуемых складов будут построены современный жилой комплекс для горожан, переезжающих по программе реновации, и объекты социального и общественно-делового назначения. При этом столичные власти присвоили статус технопарка производственной площадке "Калибр-Техно" на улице Годовикова.

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