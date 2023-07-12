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СКР попросил арестовать двух снявших скальп с жителя Электростали

11:27
  • среда
  • 12 июля 2023

Подозреваемых отправят на экспертизу

Следственный комитет по Подмосковью ходатайствуют перед судом об аресте подозреваемых, снявших скальп с 19-летнего парня в Электростали.

Оба подозреваемых задержаны. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

В ближайшее время им назначат психолого-психиатрическую и генетическую экспертизы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью.

Жуткий инцидент произошел 9 июля на улице Спортивная в городе Электростали. 19-летний молодой человек подошел к двум незнакомцам и попросил закурить. Мужчинам не понравилась его прическа – ирокез зеленого цвета. Злоумышленники напали на парня с ножом и срезали ему волосы вместе с кожей.

Прохожие оказали первую помощь пострадавшему. Сейчас он находится в больнице. Врачи планируют операцию по пересадке кожи.

Одного из нападавших задержали 10 июля в Электростали, это житель Коми 1999 года рождения. Второго поймали через день в Обнинске (Калужская область), он родом из Таджикистана.

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