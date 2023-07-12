Синоптик пообещала потепление в Москве к выходным

13 июля станет самым холодным днем

Холода отступят от Москвы к выходным, температура воздуха прогреется до +24 градусов.

Об этом во вторник, 12 июля, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В субботу ожидается небольшой кратковременный дождь и плюс 21-23 градусов. В воскресенье столбик термометра покажет плюс 22-24 градусов.

Ветер сменит свое направление с северного на западное.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что 13 июля станет самым холодным днем за месяц. Температура воздуха не поднимется выше 15 градусов, ожидается дождь.

"Завтра нас ждет температурное дно", - сообщил синоптик.

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