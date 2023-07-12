ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптик пообещала потепление в Москве к выходным

11:41
  • среда
  • 12 июля 2023

13 июля станет самым холодным днем

Холода отступят от Москвы к выходным, температура воздуха прогреется до +24 градусов.

Об этом во вторник, 12 июля, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В субботу ожидается небольшой кратковременный дождь и плюс 21-23 градусов. В воскресенье столбик термометра покажет плюс 22-24 градусов.

Ветер сменит свое направление с северного на западное.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что 13 июля станет самым холодным днем за месяц. Температура воздуха не поднимется выше 15 градусов, ожидается дождь.

"Завтра нас ждет температурное дно", - сообщил синоптик.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Жара в Москве
Жара в Москве
Жара в Москве
Жара в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.