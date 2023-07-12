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Россия обязательно будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР

12:01
  • среда
  • 12 июля 2023

Однако уровень представительства пока неясен

ЮАР контактирует со всеми относительно участия российской стороны в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, Москва обязательно будет представлена там. Такое заявление сделал в среду, 12 июля, политический советник посольства африканского государства в Москве Дау Фермак.
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Дипломат напомнил, что приглашения направлены всем главам государств, хотя есть сложности, касающиеся участия президента России.

Фермак подчеркнул, что "мы находимся на связи со многими сторонами, чтобы никто не чувствовал свое присутствие нежелательным", сообщает РИА Новости.

Ранее власти ЮАР пообещали, что все участники саммита БРИКС получат дипломатический иммунитет, защищающий от задержания и ареста. Этот комментарий связан с тем, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. После этого министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию.

Затем появились слухи о возможном переносе саммита из ЮАР в Китай, чтобы обезопасить президента России от ареста по ордеру МУС. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "эта новость была опубликована только в одной какой-то желтой английской газете, а я английских газет не читаю".

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