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В России появятся пять крупных круглогодичных морских курортов

12:20
  • среда
  • 12 июля 2023

Об этом рассказали в кабмине

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко в среду, 12 июля, провел заседание президиума Правительственной комиссии по развитию туризма.

На нем отмечалось, что, согласно поручению главы государства Владимира Путина, к 2030 году на территории России необходимо создать федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год.

Чернышенко отметил, что предполагается создание курортов федерального значения на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также реализация инвестиционных проектов на озере Байкал, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественная туриндустрия выходит на новый уровень и наращивает свою привлекательность. По словам главы государства, виден повышенный спрос в области внутреннего туризма, это дает хороший стимул к развитию туристической индустрии. Необходимо, ставя высокую планку, развивать морские курорты, чтобы условия по цене и качеству превосходили мировые стандарты, добавил президент.

В мае российский лидер поручил представить предложения о включении в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке строительства крупных круглогодичных аквапарков и детских парков развлечений. Еще одно поручение президента касается разработки и утверждения концепции развития автомобильного туризма в России.

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