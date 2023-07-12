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Женщина со шваброй спасает Туапсе от потопа (видео)

12:28
  • среда
  • 12 июля 2023

Город должен знать своих героев

Жители Туапсе (Краснодарский край) засняли на видео женщину, которая вышла спасать город от потопа.

Местная жительница вооружилась шваброй и принялась самостоятельно чистить ливневки, в которые стекает вода.

"Женщина со шваброй – спасительница нашего города. Героев надо знать!", - говорит голос за кадром.

Ранее сообщалось, что в четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливней. Уровень воды поднялся до первого этажа жилых домов. Перекрыты участки трассы М-4 "Дон" и трассы А-147, ведущей в Сочи.

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