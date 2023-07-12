Женщина со шваброй спасает Туапсе от потопа (видео)

Город должен знать своих героев

Жители Туапсе (Краснодарский край) засняли на видео женщину, которая вышла спасать город от потопа.

Местная жительница вооружилась шваброй и принялась самостоятельно чистить ливневки, в которые стекает вода.

"Женщина со шваброй – спасительница нашего города. Героев надо знать!", - говорит голос за кадром.

Ранее сообщалось, что в четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливней. Уровень воды поднялся до первого этажа жилых домов. Перекрыты участки трассы М-4 "Дон" и трассы А-147, ведущей в Сочи.

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