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В Москве подвели итоги грантового конкурса поддержки детских инициатив

14:50
  • среда
  • 12 июля 2023

Было подано порялка 5 тысяч заявок

Около пяти тысяч заявок из 84 регионов страны поступило для участия в грантовом конкурсе поддержки детских инициатив, организатором которого выступило "Движение первых".

Промежуточные итоги масштабного проекта подвели сегодня в Москве. Для реализации были предложены 12 направлений деятельности. Самыми популярными оказались "Создавай и вдохновляй", "Учись и познавай", "Служу Отечеству".

Также были заявлены экологические фестивали, туристические походы, профориентационные марафоны и другие мероприятия. По словам организаторов, наибольшее количество заявок поступило от школ и колледжей. А общая смета их реализации превысила 7 миллиардов рублей.

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