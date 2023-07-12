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Собянин: В Коммунарке построена не просто больница, а настоящий медицинский город

12:47
  • среда
  • 12 июля 2023

Комплексу придали статус одного из онкоцентров

Больница в Коммунарке по масштабам и качеству не уступает лучшим медицинским центрам мира.

Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. При создании центра был изучен опыт ведущих стран мира. Она построена по всем современным технологиям, с хорошей логистикой, удобной для пациентов и врачей.

"В Коммунарке мы построили не просто больницу, а настоящий медицинский город", - написал Сергей Собянин.

Больницу построили к 2020 году, никто не ожидал, что в мире начнется пандемия. Рядом с основным зданием появился целый ряд современных сооружений с реанимациями и другими временными помещениями.

"Сложнейший с точки зрения технологий центр. Сегодня он находится в резерве, полупустой", пояснил Собянин.

В 2023 году практически все корпуса медицинского центра в Коммунарке были достроены. Осталось достроить лучевую терапию для онкологических заболеваний. Больнице придали статус одного из онкологических центров Москвы, одного из пяти.

"Я думаю, что мы в конце этого года - в начале следующего сдадим. И для того, чтобы наполнить его жизнью, качеством мы не с нуля начали формировать коллективы, а направили туда костяк лучших городских клиник, лучших врачей", - заключил мэр.

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