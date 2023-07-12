Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации стадиона "Авангард" в ВАО

Любимое место активного отдыха десятков тысяч москвичей сейчас переживает новое рождение

В среду в разных районах столицы после реконструкции открылись сразу пять поликлиник. Одну из них - в Новогирееве - посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Также глава города осмотрел и исторический стадион "Авангард" на шоссе Энтузиастов.

Скейт-парк олимпийского уровня. В России такое впервые. Современная площадка для катания на доске появилась в отремонтированном спорткомплексе "Авангард" в районе Перово. По словам спортсменов, после включения этой дисциплины в программу Олимпиады интерес к скейту увеличился в разы. И в Москве теперь есть современная площадка, на которой могут готовиться к соревнованиям мирового масштаба.

"По итогам Олимпиады в Токио из 10 самых популярных спортсменов 3 было скейтбордисты. Это красиво, это круто, это современно, и это, наверное, позволяет людям немножко больше выразить свою индивидуальность, чем в классических видах спорта, где просто очки, секунды, метры", - рассказал Илья Вдовин, президент федерации скейтбординга в России.

Этот маленький скейтбордист, как ни удивительно, один из авторов парка. Саша Гусев катается на доске полжизни, и в свои 14 лет является двукратным чемпионом России и Москвы. Мальчик как никто другой разбирается в этом виде спорта и подает большие надежды. Должен был участвовать на прошедшей Олимпиаде в Токио, но из-за досадной травмы от поездки пришлось отказаться.

"Полтора года назад мне выпала возможность встретиться с мэром. И я попросил эту площадку. Я сам ее нарисовал вместе с компанией. Я очень долго ждал технического открытия, чтобы просто можно было покататься. Но в связи с травмой у меня, к сожалению, не получилось опробовать. Но я вижу по реакции ребят и самой площадке, что она просто великолепна", - сказал Саша Гусев.

Стадион "Авангард" построили в 1954 году. Был любимым местом активного отдыха для десятков тысяч москвичей. Но никогда не ремонтировался и пришел в упадок. Теперь тут самый современный спортивный комплекс с одним из лучших футбольных полей в Москве и множеством других спортивных объектов.

"Мы здесь начали тренироваться с зимы. Очень довольны, так как поле находится в великолепном состоянии. Чем оно отличается. Здесь очень хороший дренаж. Никогда ни при каких дождях, ни при снеге, здесь нет ни луж, ничего. И очень хорошо работает подогрев", - пояснил Андрей Алтабаев, начальник отделения ФК "Крылья советов".

Реставрация входной группы с колоннадой стала важнейшей задачей для строителей обновлённого "Авангарда". Особым украшением здесь считаются и два мозаичных панно. В 90-е они были сняты и утрачены. В прошлом году их воссоздали по архивным эскизам в оригинальном цвете. Открывшийся стадион осмотрел сегодня Сергей Собянин.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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