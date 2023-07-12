Зарегистрированы еще четыре кандидата на пост мэра Москвы

Выборы состоятся с 8 по 10 сентября

В среду в Мосгоризбиркоме были зарегистрированы ещё четыре кандидата на должность мэра Москвы от политических партий. Двое из них сразу получили удостоверения.

Первым документ вручили Владиславу Даванкову - от партии "Новые люди". А второму - Борису Чернышову - от ЛДПР. Зарегистрировали сегодня также Леонида Зюганова - от КПРФ. И Дмитрия Гусева - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Сами они не присутствовали на заседании. Удостоверения им вручат позже. В избиркоме отметили, что все представленные для регистрации документы успешно прошли проверку. Нарушений не выявлено, в том числе и в собранных подписях муниципальных депутатов.

Напомним, выборы мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября.

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