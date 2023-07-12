Началась реставрация колокольни Екатерининского храма в центре Москвы

Историческая колокольня очень важная доминанта Басманного района

Ни шум автомобилей, ни мягкое урчание трамваев не могут заглушить на Бауманской долгожданный стук молотков. Знаменитая колокольня старообрядческого Екатерининского храма дождалась своего часа. Её бережно обернули в строительную сетку, окружили лесами и заглянули в самое сердце. Чтобы спустя 100 с лишним лет вновь заставить его биться.

Реставраторы не скрывают: колокольня каждый день преподносит сюрпризы, которых от неё никто не ожидал.

"Нас удивили некоторые особенности. В том числе то, что керамический лемех явно изготавливался разными бригадами. Может быть, даже разными мастерами", - рассказала главный инженер проекта Дария Солтус.

Построенная в 1915-м году по проекту архитектора Николая Благовещенского, колокольня с тех пор ни разу не реставрировалась. Состояние оценивалось как удручающее. Но стоило за звонницу взяться, как она начала расцветать и переливаться уникальными оттенками.

Эти переливы нежно называют "чешуя рыбки". У колокольни есть еще и "ласточкины хвосты". Именно так называют декоративные зубцы, известные всему миру благодаря Кремлёвской стене. Есть в архитектуре здания и явная отсылка к колокольне Рогожской слободы. Они и построены были в один год, правда, разными архитекторами. Вот только судьба именно этой звонницы оказалась драматичной. Тем ценнее все, происходящее сегодня.

Историк архитектуры Борис Бочарников с трудом верит своим глазам. "Памятник изменился, он ожил. Я помню, как старая штукатурка - она осыпалась со стен. Уже обнажалась кирпичная кладка. И было ощущение, что еще вот-вот - и здание начнет разрушаться", - сказал он.

Эта колокольня хранит память о купце второй гильдии Карасёве. Будучи старообрядцем, он в конце 19 века сначала возвёл тайную молельню у себя дома, а после объявления о веротерпимости построил во дворе каменную надвратную колокольню, что по тем временам было редкостью.

"Историческая колокольня старообрядческого Екатерининского храма небольшая, но очень важная доминанта Басманного района. В 2022 году по решению мэра Москвы предоставлена целевая субсидия, начались реставрационные работы. В 24-м году планируется полное завершение реставрационных работ", - сообщил Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы.

И еще одна любопытная деталь. Район здесь более века назад был, конечно, не бедный, но и не элитный - типичный купеческий. Увы, не осталось ни деревянного дома Карасёва, ни его флигелей, а звонница каким-то чудом стоит.

"То, что осталась входная группа, - это самое ценное, что здесь было когда-либо на этом участке", - отметил Борис Бочарников.

Расчистка, демонтаж, укрепление кирпичного слоя - работа кипит с утра до вечера. Колокольня наконец-то начинает дышать. Причем, полной грудью.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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