В "Аптекарском огороде" начался сезон лилий

Эти цветы прекрасно приживаются в столичном регионе

Королевский цветок! В "Аптекарском огороде" начинается сезон лилий. Сколь притягательных, столь же и опасных.

Всё разнообразие оттенков и форм! Но каждый сорт прекрасно подойдёт для подмосковного сада. В общей композиции или в благородном одиночестве. Даже нежные азиатские гибриды выведены специально для нашего климата! А уж о сортах, которыми гордятся селекционеры Голландии, Америки, Латвии, и говорить нечего.

В столичном регионе они прекрасно приживаются. У каждого вида и аромат свой. Но здесь нужно соблюдать осторожность. Сладко-благоухающий цветок иногда вызывает головную боль.

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