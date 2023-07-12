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В "Аптекарском огороде" начался сезон лилий

15:06
  • среда
  • 12 июля 2023

Эти цветы прекрасно приживаются в столичном регионе

Королевский цветок! В "Аптекарском огороде" начинается сезон лилий. Сколь притягательных, столь же и опасных.

Всё разнообразие оттенков и форм! Но каждый сорт прекрасно подойдёт для подмосковного сада. В общей композиции или в благородном одиночестве. Даже нежные азиатские гибриды выведены специально для нашего климата! А уж о сортах, которыми гордятся селекционеры Голландии, Америки, Латвии, и говорить нечего.

В столичном регионе они прекрасно приживаются. У каждого вида и аромат свой. Но здесь нужно соблюдать осторожность. Сладко-благоухающий цветок иногда вызывает головную боль.

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